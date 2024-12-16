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16:15, 16 декабря 2024Экономика

Москвичам рассказали о погоде в конце недели

Синоптик Позднякова: москвичей в конце недели ждет мокрый снег
Мария Черкасова

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

В Москве на этой неделе будет довольно неустойчивая погода со скачками атмосферного давления, рассказала «Известиям» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Так, в понедельник, 16 декабря, атмосферное давление в столице на 20 единиц ниже нормы, затем оно подрастет и снова будет падать. Со сменой этих процессов будет меняться и температурный режим.

В понедельник и вторник, 17 декабря, температура воздуха приблизится к нулевой отметке. В понедельник ожидается снег и метель, а позже — небольшие дожди, возможен мокрый снег вместе с моросью, гололед. Скорость порывов ветра может достигать 12–15 метров в секунду, вечером в городе может начаться метель.

В среду, 18 декабря, похолодает, на протяжении всего дня горожан ждут незначительные осадки в виде снега. Ночью похолодает до минус 8-12 градусов Цельсия. Также холодная ночь ожидается с 18 декабря на четверг, на 19 декабря, когда в столице может похолодать до минус 15 градусов, в Подмосковье минимально ожидается минус 19 градусов. При этом днем потеплеет настолько, что не исключено приближение отметки термометра до нуля градусов. В Московской области ожидается от нуля до минус пяти градусов.

Ночью в пятницу, 20 декабря, жителей столицы ждет мокрый снег, который днем может перерасти в дождь. Ночью минимальная температура — от нуля до минус пяти градусов, жнем потеплеет до плюс двух градусов Цельсия.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что на новогоднюю ночь температура в столице опустится до отметок в минус 5-10 градусов Цельсия.

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