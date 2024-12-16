Москвичам рассказали о погоде на Новый год

Синоптик Позднякова: в столице на новогоднюю ночь ожидается до минус 10 градусов

На новогоднюю ночь температура в столице опустится до отметок в минус 5-10 градусов Цельсия. Таким прогнозом в Telegram поделилась ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

До конца месяца москвичей ждет два периода всплеска температур, когда погода будет меняться от оттепели до морозов. Пришедшая в столицу в начале недели волна тепла сменится Никольским морозом 19 декабря, предсказала синоптик. Вторые заморозки прогнозируются на последние числа месяца, добавила Позднякова. Средняя минимальная температура 1 января составит минус 8,6 градуса Цельсия.

16 декабря столичный регион окажется под влиянием теплого атмосферного фронта. Москвичей ждут ледяные дожди, снег и мокрый снег. Погода будет облачной, на дорогах — гололедица. Во второй половине дня придут сильные снегопады, также ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду.