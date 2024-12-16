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19:21, 16 декабря 2024Россия

На место Хинштейна в Госдуме выдвинули первого замглавы одного из комитетов

На место Хинштейна в Госдуме выдвинули первого замглавы комитета Боярского
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Cергей Боярский

Cергей Боярский. Фото: Екатерина Штукина / POOL / ТАСС

На должность главы комитета Госдумы по информполитике выдвинули Сергея Боярского, ранее занимавшего пост первого замглавы комитета. Соответствующий проект постановления опубликован в думской электронной базе.

Ранее этот пост занимал Александр Хинштейн, который на данный момент работает на должности временно исполняющего обязанности главы Курской области.

«Избрать депутата Государственной думы Боярского Сергея Михайловича на должность председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, освободив его от должности первого заместителя председателя указанного комитета», — говорится в документе.

Предварительно, парламентарии могут рассмотреть этот вопрос на пленарном заседании нижней палаты, которое пройдет 17 декабря.

5 декабря президент России Владимир Путин предложил Хинштейну временно возглавить Курскую область. Экс-губернатор приграничного региона Алексей Смирнов объявил об отставке. Он пояснил, что его перевели на другую должность.

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