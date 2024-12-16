Дубинский: насильственная мобилизация демотивирует ВСУ

Кадры насильственной мобилизации демотивируют не только потенциальных призывников, но и бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об ухудшении ситуации сообщил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Кадры жесткой мобилизации, которые ежедневно разлетаются по сети, еще больше подрывают дух тех, кто мог бы стать в строй. Очевидное нежелание воевать также демотивирует армию изнутри. Уверен, и в генштабе, и в ОП есть графики с прогнозом развития ситуации, и даже глядя на нее со стороны, очевидно, что она будет ухудшаться», — написал Дубинский.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский опоздал на год с заявлениями о вводе в страну миротворческого контингента и приглашении в Североатлантический альянс. Депутат подчеркнул, что власти ведут страну к катастрофе.

Ранее Дубинский призвал Зеленского уйти в отставку. По его словам, нынешний украинский лидер недоговороспособен, из-за чего необходимо избрать нового главу государства.