Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:38, 16 декабря 2024Бывший СССР

На Украине предрекли ухудшение ситуации из-за мобилизации

Дубинский: насильственная мобилизация демотивирует ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Baz Ratner / Reuters

Кадры насильственной мобилизации демотивируют не только потенциальных призывников, но и бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об ухудшении ситуации сообщил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Кадры жесткой мобилизации, которые ежедневно разлетаются по сети, еще больше подрывают дух тех, кто мог бы стать в строй. Очевидное нежелание воевать также демотивирует армию изнутри. Уверен, и в генштабе, и в ОП есть графики с прогнозом развития ситуации, и даже глядя на нее со стороны, очевидно, что она будет ухудшаться», — написал Дубинский.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский опоздал на год с заявлениями о вводе в страну миротворческого контингента и приглашении в Североатлантический альянс. Депутат подчеркнул, что власти ведут страну к катастрофе.

Ранее Дубинский призвал Зеленского уйти в отставку. По его словам, нынешний украинский лидер недоговороспособен, из-за чего необходимо избрать нового главу государства.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Мужчина с ножом напал на нескольких девушек в российском городе

      Крокодил утащил в воду переходившего мост мужчину

      У напавшего на людей с ножом мужчины в Ростове заподозрили психоз из-за наркотиков

      Назван предотвращающие развитие рака продукт

      Российские бойцы превратили тягач в «штурмовую черепаху»

      Россиянин убил полицейского и его жену

      Олимпийский чемпион назвал унижением получение нейтрального статуса

      Байдена проинформировали о стрельбе в школе в Висконсине

      СК возбудил уголовные дела после нападений на девушку и подростка в Ростове

      Девочке из ДНР передали щенка от Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше