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21:12, 16 декабря 2024Бывший СССР

На Украине призвали Зеленского уйти в отставку

Дубинский: Украина оказалась на грани поражения из-за Зеленского, он должен уйти
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Из-за президента Украины Владимира Зеленского страна оказалась на грани поражения, он должен уйти в отставку. С таким призывом выступил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, каждый день отказа от прекращения огня ухудшает позиции Украины как на поле боя, так и за столом переговоров. Депутат подчеркнул, что каждый день недоговороспособности Зеленского приводит к потере не только территорий, но и людей.

«Поэтому война должна быть немедленно остановлена. Повторяю, — немедленно. Это должен сделать Зеленский, после чего — уйти от управления государством, которое своими действиями поставил на грань стратегического поражения», — призвал Дубинский.

Он отметил, что новый президент должен будет заняться переговорами, которые неизбежны.

Ранее глава Министерства обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что Европейский союз должен инициировать переговоры по урегулированию конфликта на Украине раньше, чем этим займется избранный президент США Дональд Трамп. По его мнению, «необходимо обеспечить присутствие» представителей европейских стран за столом переговоров для того, чтобы Трамп «не смог решить вместе с президентом России Владимиром Путиным будущее архитектуры безопасности в Европе».

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