Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:33, 16 декабря 2024Мир

На Западе предупредили о риске нового конфликта в Сирии

WP: есть риск начала нового конфликта в Сирии из-за борьбы стран за контроль
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Есть риск начала нового конфликта в Сирии из-за борьбы других государств за контроль над ситуацией в стране. Об этом предупреждает газета The Washington Post (WP).

Главный риск находится в контролируемом курдами анклаве на северо-востоке и востоке Сирии и вокруг него. Там размещено около 900 американских военных с курдскими силами, «которые были созданы отчасти для борьбы с «Исламским государством» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России)».

Турция, которая десятилетиями боролась с курдами, давно выступает против их анклава в Сирии. Подъем поддерживаемых Турцией суннитских повстанцев может повлечь новый раунд конфликта между арабами и курдами. Это, в свою очередь, может втянуть Анкару глубже в Сирию и «заманить в ловушку американские войска», отмечает издание.

Чарльз Листер, старший научный сотрудник Института Ближнего Востока, заявил, что там «Исламское государство» пыталось перегруппироваться, что также усугубляет опасность новых боевых действий.

Ранее министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер сообщил, что Стамбул донес до Вашингтона свою главную цель, которая состоит в ликвидации запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК/PYD/YPG).

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Асад отправил в Москву самолеты с двумя тоннами долларов и евро. Куда делись миллионы наличных?

      Министр экономики Киргизии займет место ушедшего вице-премьера Касымалиева

      В российском городе мигранты выстроились в очередь к центру сдачи экзаменов

      Поедавшего своих жертв маньяка Спесивцева вновь осудят по иску одной из пострадавших

      На Западе предупредили о риске нового конфликта в Сирии

      Раскрыты доступные всем способы быстро уснуть и крепко спать

      На Западе раскрыли цель своего участия в конфликте на Украине

      Губернатор сообщил о продолжающейся атаке на российский регион со стороны Украины

      Дефицит кадров в России объяснили разбалансировкой рынка труда

      Сбившую насмерть ребенка на тротуаре россиянку попросили заключить под стражу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше