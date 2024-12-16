На Западе предупредили о риске нового конфликта в Сирии

WP: есть риск начала нового конфликта в Сирии из-за борьбы стран за контроль

Есть риск начала нового конфликта в Сирии из-за борьбы других государств за контроль над ситуацией в стране. Об этом предупреждает газета The Washington Post (WP).

Главный риск находится в контролируемом курдами анклаве на северо-востоке и востоке Сирии и вокруг него. Там размещено около 900 американских военных с курдскими силами, «которые были созданы отчасти для борьбы с «Исламским государством» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России)».

Турция, которая десятилетиями боролась с курдами, давно выступает против их анклава в Сирии. Подъем поддерживаемых Турцией суннитских повстанцев может повлечь новый раунд конфликта между арабами и курдами. Это, в свою очередь, может втянуть Анкару глубже в Сирию и «заманить в ловушку американские войска», отмечает издание.

Чарльз Листер, старший научный сотрудник Института Ближнего Востока, заявил, что там «Исламское государство» пыталось перегруппироваться, что также усугубляет опасность новых боевых действий.

Ранее министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер сообщил, что Стамбул донес до Вашингтона свою главную цель, которая состоит в ликвидации запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК/PYD/YPG).