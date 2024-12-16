Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:03, 16 декабря 2024Забота о себе

Назван неожиданный секс-фетиш 2025 года

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Goami / Shutterstock / Fotodom  

В моду входит сексуальное воздержание, для которого используют специальные устройства — металлические пояса верности. Главный и неожиданный секс-фетиш 2025 года назвало издание New York Post.

В материале говорится, что пояса верности переживают новую волну популярности. С начала 2020 года интерес к этим секс-игрушкам вырос на 193 процента, причем в 2024 году рост составил 71 процент. Уточняется, что обычно эти устройства носят мужчины, а ключ находится у женщины, которая решает, когда замок можно будет открыть

Материалы по теме:
«Это похоже на рай» Как появилась БДСМ-атрибутика и почему одежда фетишистов стала главным модным трендом года?
«Это похоже на рай»Как появилась БДСМ-атрибутика и почему одежда фетишистов стала главным модным трендом года?
1 декабря 2021
Раздутая красота Зачем женщины веками царапали, кусали и прокалывали губы
Раздутая красотаЗачем женщины веками царапали, кусали и прокалывали губы
17 декабря 2019
«Первые трусы я украл у жены друга» Россияне тратят миллионы на покупку грязного белья. Как устроен рынок фетишизма?
«Первые трусы я украл у жены друга»Россияне тратят миллионы на покупку грязного белья. Как устроен рынок фетишизма?
15 августа 2022

При этом, как подчеркнули в статье, в последнее время тему воздержания открыто обсуждают и знаменитости: Джулия Фокс, Тайгер Вудс и Ленни Кравиц, а Кэти Перри даже снялась в поясе верности в одном из своих клипов.

Ранее секс-коуч Аннабель Найт назвала признаки, выдающие имитацию оргазма. Найт заявила, что об этом может говорить отсутствие зрительного контакта.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Уголовную статью о крушении танкера в Черном море изменили. В чем предстоит разобраться следователям?

      В России взлетел спрос на имитированную икру

      Москвичей предупредили о метели

      Израиль ударил по военным объектам в Латакии и Тартусе

      В МИД Турции опровергли участие страны в свержении Асада

      Глава Минтруда высказался о сокращении рабочего дня 28 декабря

      В ФСБ сообщили о срыве более 130 воздушных атак в ДНР за прошедшую неделю

      Блогер поел шаурму на ее исторической родине и описал блюдо фразой «в России вкуснее»

      Российские военные уничтожили украинский аэродром тяжелых дронов

      Комбат раскрыл подробности прорыва обороны ВСУ под Курахово

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше