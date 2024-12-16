Назван неожиданный секс-фетиш 2025 года

В моду входит сексуальное воздержание, для которого используют специальные устройства — металлические пояса верности. Главный и неожиданный секс-фетиш 2025 года назвало издание New York Post.

В материале говорится, что пояса верности переживают новую волну популярности. С начала 2020 года интерес к этим секс-игрушкам вырос на 193 процента, причем в 2024 году рост составил 71 процент. Уточняется, что обычно эти устройства носят мужчины, а ключ находится у женщины, которая решает, когда замок можно будет открыть

При этом, как подчеркнули в статье, в последнее время тему воздержания открыто обсуждают и знаменитости: Джулия Фокс, Тайгер Вудс и Ленни Кравиц, а Кэти Перри даже снялась в поясе верности в одном из своих клипов.

Ранее секс-коуч Аннабель Найт назвала признаки, выдающие имитацию оргазма. Найт заявила, что об этом может говорить отсутствие зрительного контакта.