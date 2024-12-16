В Германии выступили против отправки армии на Украину

Опрос показал, что немцы выступают против отправки войск ФРГ на Украину

Немцы выступают против отправки солдат Германии на Украину в качестве миротворцев. Об этом следует из результатов опроса Civey, передает портал t-online.

Утверждается, что в Восточной Германии против этой идеи высказались 67 процентов респондентов, при этом в Западной части страны этот показатель составил 49 процентов. На территории бывшей ГДР поддержали отправку войск 25 процентов опрошенных, а на Западе — 37 процентов.

Среди политических групп наибольшую поддержку идее отправки солдат бундесвера на Украину проявили «Зеленые» — 75 процентов. Сторонники правых партий «Альтернатива для Германии» (AfD) и «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) проголосовали сильно против.

Ранее эксперт по РФ Йенс Зигерт заявил, что Германия не хочет вступать в прямое столкновение с Россией, однако стремится стать полноценным участником конфликта на Украине. По его словам, утверждать обратное — значит игнорировать реальность.