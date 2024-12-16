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07:55, 16 декабря 2024Силовые структуры

Обвиненную в истязании собственных детей россиянку заключили под стражу

Суд арестовал на 2 месяца многодетную мать из Дивеева по делу об истязании детей
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Суд заключил под стражу многодетную мать из Дивеева, которая обвиняется в систематических истязаниях собственных детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Женщина арестована на два месяца. Против нее возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 117 («Истязание в отношении двух или более заведомо несовершеннолетних лиц, совершенное с особой жестокостью, издевательством или мучениями») УК РФ.

По версии следствия, в период с 2015 по 2024 год мать четверых несовершеннолетних детей отстранилась от их воспитания и содержания, а также неоднократно истязала несовершеннолетних из-за недовольства их поведением. После издевательств женщина сама зашивала детям раны при помощи иголок и ниток вместо того, чтобы обратиться в больницу.

Детей у злоумышленницы уже изъяли.

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