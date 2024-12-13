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23:29, 13 декабря 2024Силовые структуры

Многодетную мать заподозрили в многолетнем истязании детей

Многодетную мать из Дивеева подозревают в систематических истязаниях детей
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Многодетную мать из Дивеева заподозрили в систематических истязаниях четверых детей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила прокуратура Нижегородской области в своем Telegram-канале.

«Установлено, что с 2015 года по 2024 год мать четверых несовершеннолетних детей отстранилась от воспитания и содержания своих детей, не заботилась об их здоровье, физическом, психическом и нравственном развитии, а также неоднократно в указанный период времени совершала их истязания путем нанесения им телесных повреждений, будучи недовольной поведением подростков в быту», — сообщили в надзорном ведомстве.

Подчеркивается, что после истязаний мать не обращалась в медицинские учреждения. Вместо этого она зашивала раны с помощью иголок и ниток.

Правоохранительные органы обратили внимание на ситуацию в ходе проверки по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В результате в отношении матери возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 117 УК РФ («Истязание в отношении двух или более заведомо несовершеннолетних лиц, совершенное с особой жестокостью, издевательством или мучениями»). Детей изъяли из семьи.

Ранее Свердловский областной суд приступил к рассмотрению дела обвиняемого в истязании двухлетней падчерицы и расправе над ней. Мужчине грозит вплоть до пожизненного заключения.

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