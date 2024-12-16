Обвиняемого в госизмене в пользу ВСУ россиянина приговорили к 19 годам колонии

Суд приговорил готовившего поджог воинской части жителя Люберец к 19 годам

Прокуратура запросила 23 года россиянину по делу о госизмене в пользу ВСУ

Начало событий в новости Прокуратура запросила 23 года россиянину по делу о госизмене в пользу ВСУ

2-й Западный окружной военный суд приговорил жителя Люберец Василия Жаркова, обвиняемого по делу о госизмене в пользу Вооруженных сил Украины (ВСУ), к 19 годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.

Жарков признан виновным по статьям о госизмене и терроризме. Во время заседания свою вину он не признал. Первые три года наказания мужчина проведет в тюрьме, а остальные будет отбывать в колонии строгого режима. Кроме того, после отбытия основного срока наказания суд назначил ему ограничение свободы сроком на один год и девять месяцев.

Как установил суд, осужденный готовил диверсии на стратегических объектах в Подмосковье, в том числе поджог воинской части по указанию куратора из Службы безопасности Украины (СБУ).

Ранее сообщалось, что Гособвинение запрашивало для него наказание в виде 23 лет лишения свободы.

По информации правоохранителей, в октябре 2023 года Жарков заполнил анкету на сайте украинского легиона и вступил в организацию. Он хотел уехать в Европу, поэтому согласился выполнять задания СБУ. Фигурант собирался поджечь телевизионную мачту связи и взорвать склад с артиллерийскими боеприпасами на территории подмосковной воинской части, но караул его обнаружил и передал полиции.