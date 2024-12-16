Прокуратура запросила 23 года россиянину по делу о госизмене в пользу ВСУ

Прокуратура запросила 23 года жителю Люберец, готовившему поджог воинской части

Прокуратура просит 23 года жителю Люберец Василию Жаркову, обвиняемому по делу о госизмене в пользу Вооруженных сил Украины (ВСУ), готовившего поджог воинской части в Подмосковье по указанию куратора из службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, представитель суда заявил, что в ходе прений сторон представитель гособвинения попросил суд назначить наказание Жаркову по совокупности совершенных преступлений 23 года колонии, а также конфисковать автомобиль подсудимого.

Ранее сообщалось, что во 2-м Западном окружном военном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении Жаркова. Кроме обвинения в госизмене, ему вменяются участие в террористической организации «Легион "Свобода России"» (признан в России террористической организацией и запрещен) и подготовка диверсий на стратегических объектах в Московской области.

По данным следствия, в октябре 2023 года Жарков заполнил анкету на сайте украинского легиона и вступил в организацию. Он хотел уехать в Европу, поэтому согласился выполнять задания СБУ. Фигурант собирался поджечь телевизионную мачту связи и взорвать склад с артиллерийскими боеприпасами на территории подмосковной воинской части, но караул его обнаружил и передал полиции.

