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16:07, 16 декабря 2024Путешествия

Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку из-за «невыносимого запаха» свиней

Самолет KLM совершил вынужденную посадку из-за запаха свиней в грузовом отсеке
Алина Черненко

Фото: Massimo Insabato / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Самолет авиакомпании KLM совершил вынужденную посадку из-за «невыносимого запаха» свиней. Об этом пишет портал Aviation A2Z.

Уточняется, что нештатная ситуация произошла на борту Boeing 787 Dreamliner, летевшего из Амстердама в Мехико. Примерно через шесть часов полета пилоты связались с диспетчерской службой и сообщили о необычной проблеме. По их словам, около 100 живых свиней, находившихся в грузовом отсеке, источали неприятный запах, который чувствовался в кабине.

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Капитан воздушного судна пояснил, что ситуация не является чрезвычайной, но требует немедленного внимания. По данным источника, лайнеру, на борту которого находилось более 250 пассажиров, пришлось совершить посадку на Бермудских островах, чтобы выгрузить животных. Их поместили под ветеринарное наблюдение в безопасном месте.

Как сообщает издание, после посадки путешественников и экипаж поселили в местных отелях. В конце концов самолет вылетел в точку назначения с задержкой.

Ранее самолету авиакомпании Air India Express пришлось вернуться в пункт вылета из-за зловония на борту. По предварительной версии, источником неприятного запаха могли быть овощи, которые перевозились в багажном отделении самолета.

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