«Известия»: в зоне СВО ликвидировано около 6,5 тысяч иностранных наемников ВСУ

В общей сложности в зоне проведения спецоперации было ликвидировано около 6,5 тысячи иностранных наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила исполняющая обязанности главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова в разговоре с «Известиями».

Она уточнила, что всего в ряды ВСУ вступили 15 тысяч иностранцев, большинство из которых приехали из Польши, США и Грузии. Дипломат отметила, что многие наемники принимают решение об участии в боевых действиях из-за русофобии. «Они прибывают с тем, чтобы буквально истреблять мирное население нашей страны», — заявила она.

Однако, по словам Ждановой, количество прибывающих на Украину иностранных военнослужащих постепенно снижается. Она объяснила, что это связано с большими потерями и сложностью ведения боевых действий.

Ранее стало известно, что сотни иностранных наемников были уничтожены в ноябре в Курской области. Как уточнялось, речь идет о 210 бойцах из США, Польши, Германии, Великобритании и Эстонии.