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10:15, 16 декабря 2024Бывший СССР

Пушилин рассказал о продвижении ВС России в Курахово

Пушилин: ВС России продвигаются в Курахово, данное направление самое горячее
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные продвигаются в Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил глава региона Денис Пушилин, передает РИА Новости.

По его словам, данное направление на фронте в настоящее время является самым горячим. Глава ДНР отметил, что Вооруженные силы (ВС) России достигают успехов как в самом Курахово, так и в окрестностях города.

«Мы увидели, что сами бои в Курахово достаточно эффективные. Но, скажу честно, все достается большой ценой. (...) Двигаются наши ребята», — добавил Пушилин.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал о бегстве украинских солдат из Курахово. Он сообщил, что чаще всего свои позиции оставляют насильно мобилизованные мужчины.

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