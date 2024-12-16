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03:05, 16 декабря 2024Бывший СССР

Рогов рассказал о бегстве бойцов ВСУ из Курахово

Рогов сообщил об участившихся случаях бегства бойцов ВСУ из Курахово
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) участились случаи бегства из города Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом РИА Новости рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«В рядах украинских боевиков участились случаи бегства, особенно насильно мобилизованных», — уточнил он.

Рогов поведал, что в большинстве случаев украинские военнослужащие бегут в сторону села Дачное, которое расположено западнее Курахово.

Он также рассказал, что попавшая в котел под Курахово группировка военных ВСУ имеет лишь один шанс сохранить себе жизнь. Единственной возможностью спастись для украинских бойцов Рогов назвал сдачу в плен.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что под контролем ВСУ осталось не более 20 процентов территории Курахово. Он подчеркнул, что самые напряженные бои сейчас идут под Курахово и Красноармейском (Покровском). Пушилин отметил, что в скором времени количество освобожденных населенных пунктов ДНР увеличится.

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