Путин дал поручение по нестратегическим ядерным силам

Путин поручил держать в постоянной готовности нестратегические ядерные силы РФ

Президент России Владимир Путин поручил держать в постоянной готовности нестратегические ядерные силы. Об этом он заявил на коллегии Минобороны, выступление главы государства транслирует Telegram-канал Кремля.

«Важно держать в постоянной боевой готовности нестратегические ядерные силы. Продолжать практику проведения учений с отработкой вопросов их применения», — подчеркнул глава государства.

В стратегических ядерных силах, в свою очередь, доля современных вооружений составила 95 процентов. Путин подчеркнул, что такие силы являются ключевым инструментом стабильности и защиты суверенитета России. Президент на этом фоне поручил работать над созданием новых систем и комплексов сил сдерживания.

Комментируя обновление ядерной доктрины России, Путин на коллегии также заверил, что Москва проводит политику ядерного сдерживания. «Хочу подчеркнуть еще раз, что бы никто там нас не обвинял в том, что мы "бряцаем" ядерным оружием», — добавлял он.

Тактическое (нестратегическое) ядерное оружие — одна из разновидностей ядерного оружия. Оно характеризуется пониженной мощностью и используется для поражения крупных целей и скоплений сил противника на фронте и в ближайшем тылу. Такой тип оружия может быть выполнен в виде бомб, артиллерийских снарядов, наземных мин, глубинных бомб, торпед с боеголовками, снарядов для зенитных ракетных комплексов и ракет малой дальности.