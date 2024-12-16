Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:05, 16 декабря 2024Россия

Путин дал поручение по нестратегическим ядерным силам

Путин поручил держать в постоянной готовности нестратегические ядерные силы РФ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил держать в постоянной готовности нестратегические ядерные силы. Об этом он заявил на коллегии Минобороны, выступление главы государства транслирует Telegram-канал Кремля.

«Важно держать в постоянной боевой готовности нестратегические ядерные силы. Продолжать практику проведения учений с отработкой вопросов их применения», — подчеркнул глава государства.

В стратегических ядерных силах, в свою очередь, доля современных вооружений составила 95 процентов. Путин подчеркнул, что такие силы являются ключевым инструментом стабильности и защиты суверенитета России. Президент на этом фоне поручил работать над созданием новых систем и комплексов сил сдерживания.

Комментируя обновление ядерной доктрины России, Путин на коллегии также заверил, что Москва проводит политику ядерного сдерживания. «Хочу подчеркнуть еще раз, что бы никто там нас не обвинял в том, что мы "бряцаем" ядерным оружием», — добавлял он.

Тактическое (нестратегическое) ядерное оружие — одна из разновидностей ядерного оружия. Оно характеризуется пониженной мощностью и используется для поражения крупных целей и скоплений сил противника на фронте и в ближайшем тылу. Такой тип оружия может быть выполнен в виде бомб, артиллерийских снарядов, наземных мин, глубинных бомб, торпед с боеголовками, снарядов для зенитных ракетных комплексов и ракет малой дальности.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Киев заявил, что в Курской области нашли якобы 30 тел северокорейских военных. Как отреагировала Россия?

      Российский уголь столкнулся с новой угрозой

      На Украине заявили о невозможности простить Зеленского за мобилизацию

      Швеция назвала преждевременным обсуждение отправки миротворцев на Украину

      Бывшего гендиректора Соловецкого архипелага осудили за мошенничество

      Путин оценил перспективы Киева при создании гитлерюгенда

      Названы самые успешные российские спортсмены 2024 года

      Врач перечислил четыре основные причины появления боли во всем теле

      Мощные взрывы после удара Израиля по Сирии попали на видео

      В России высказались о нормализации отношений с НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше