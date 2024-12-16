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13:48, 16 декабря 2024Россия

Путин ответил на возможные обвинения в «бряцании» России ядерным оружием

Путин об обвинениях в «бряцании» ядерным оружием: проводим политику сдерживания
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Обновление Россией ядерной доктрины подразумевает под собой политику ядерного сдерживания. Об этом, отвечая на возможные обвинения Москвы в «бряцании» ядерным оружием, заявил президент России Владимир Путин на коллегии с Минобороны. Трансляция его выступления ведется в Telegram-канале Кремля.

«Хочу подчеркнуть еще раз, что бы никто там нас не обвинял в том, что мы "бряцаем" ядерным оружием. Это политика ядерного сдерживания», — подчеркнул Путин.

Глава государства напомнил, что Россия уточнила базовые принципы применения ядерного оружия — они изложены в обновленных основах государственной политики в области ядерного сдерживания. По словам Путина, Россия будет поддерживать потенциал и сбалансированное развитие ядерных сил, так как они являются одним из ключевых инструментов сохранения стабильности и территориальной целостности страны.

19 ноября Путин утвердил новую ядерную доктрину России. Президент расширил категорию государств и военных союзов, в отношении которых возможно проведение ядерного сдерживания. В частности, условием для применения ядерного оружия будет проявление агрессии против России или Белоруссии, создающей критическую угрозу территориальной целостности.

Путин впоследствии подчеркивал, что Россия не ужесточает документ, а совершенствует его. Глава Минобороны Андрей Белоусов обосновывал принимаемые меры изменившейся военно-политической обстановкой.

ЖЗЛ
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