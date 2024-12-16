Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли до 540 бойцов в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 540 бойцов в Курской области. Такие данные журналистам раскрыли в Минобороны России.

Помимо того, противник лишился двух боевых машин пехоты, 20 боевых бронированных машин, семи автомобилей и бронетранспортера Stryker, который произвели в США.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 41 400 военнослужащих», — добавили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что украинские солдаты минируют дома, когда отступают из населенных пунктов в Курской области. По словам российского бойца с позывным Опасный, ВСУ также идут на хитрости и оставляют мины-ловушки, которые замаскированы.