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13:07, 16 декабря 2024Россия

Раскрыты суточные потери ВСУ в Курской области

Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли до 540 бойцов в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 540 бойцов в Курской области. Такие данные журналистам раскрыли в Минобороны России.

Помимо того, противник лишился двух боевых машин пехоты, 20 боевых бронированных машин, семи автомобилей и бронетранспортера Stryker, который произвели в США.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 41 400 военнослужащих», — добавили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что украинские солдаты минируют дома, когда отступают из населенных пунктов в Курской области. По словам российского бойца с позывным Опасный, ВСУ также идут на хитрости и оставляют мины-ловушки, которые замаскированы.

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