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07:48, 16 декабря 2024Россия

Российский военный заявил о минировании ВСУ домов при отступлении в Курской области

Военный с позывным Опасный: ВСУ при отступлении из Курской области минируют дома
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) минируют дома, когда отступают из населенных пунктов в Курской области. Об этом сообщил стрелок штурмовой группы крымских десантников с позывным Опасный, его цитирует ТАСС.

«Враг не оставляет ни одного целого здания, вообще ничего целого. При отходе все минируют кассетами, "Бабой-ягой", всеми различными методами», — рассказал военный.

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По его словам, украинские военные также идут на хитрости и оставляют мины-ловушки, которые замаскированы. При освобождении Новоивановки в Курской области были слышны разговоры бойцов ВСУ на разных языках, добавил стрелок с позывным Опасный.

За минувшую неделю под контроль России в Курской области перешли три населенных пункта — Дарьино, Новоивановка и Плехово. Села, как сообщал экс-глава Суджанского района Александр Богачев, почти полностью разрушены.

ЖЗЛ
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