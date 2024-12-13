Стало известно о ситуации в трех освобожденных за неделю селах в Курской области

Экс-глава Суджанского района Богачев: освобожденные села почти разрушены

Населенные пункты Дарьино, Плехово и Новоивановка в Курской области, которые Россия вернула под свой контроль, почти полностью разрушены Вооруженными силами Украины (ВСУ). Подробности о ситуации привел бывший глава района Александр Богачев, который участвует в волонтерском движении в регионе, его цитирует ТАСС.

«Эти населенные пункты очень сильно разрушены, разрушения составляют около 90-95 процентов», — сообщил Богачев, добавив, что до вторжения в регион в населенных пунктах были школы, Дворцы культуры и сельскохозяйственные предприятия. Сейчас все они повреждены.

Почти ничего не осталось, по его словам, от домовладений в селах, которых в каждом населенном пункте насчитывалось до трех сотен. Говорить о восстановлении сел пока преждевременно, так как они находятся близко к линии боевого соприкосновения, подчеркнул Богачев.

За неделю Россия вернула контроль над тремя населенными пунктами в Курской области. 11 декабря, армия России установила контроль над населенными пунктами Дарьино и Плехово, 12 декабря — над Новоивановкой. Минобороны впоследствии показало кадры освобождения Дарьино, в сети также появилась видеозапись с разрушениями в Плехово.