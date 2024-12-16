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14:15, 16 декабря 2024Экономика

Россиян предостерегли от покупки квартир по завышенным ценам

Покупка квартиры в новостройке по завышенной цене чревата проблемами
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Покупка квартиры в новостройке в ипотеку по завышенной цене чревата проблемами в будущем. От приобретения жилья на первичном рынке по сомнительным схемам предостерег россиян директор компании Жилфонд Александр Чернокульский. Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

«В 2024 году мы увидели много схем, некоторые из которых, мягко говоря, вызывают вопросы, другие выглядят откровенно проблемными», — заявил специалист. Так, после повышения банками первоначального взноса по льготным кредитам на рынке появились посредники — они, например, покупают квартиры за 5 миллионов рублей и перепродают их обычным россиянам в ипотеку за 7 миллионов.

«Разницу от перечисленного банком "обналичивают" и используют чтобы компенсировать недостающий первоначальный взнос, увеличивая таким образом тело кредита», — пояснил Чернокульский. Кроме того, в стоимость объекта часто включены субсидии на процентную ставку от застройщика и другие кешбэки.

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Однако в перспективе такие способы покупки обернутся лишь проблемами для заемщика. Трудности начнутся после сдачи дома в эксплуатацию, когда недвижимость нужно будет зарегистрировать на вторичном рынке. На этом этапе может выясниться, что квартира стоила не 7 миллионов, а 5 или 6 миллионов, учитывая повышение цены к моменту сдачи дома.

«Банку не очень интересно получить в залог недвижимость, рыночная стоимость которой существенно ниже тела ипотечного кредита. Последствия могут быть разными, в зависимости от договора и политики конкретного банка. Думаю, некоторые могут разрывать договор кредитования и требовать полного погашения ипотеки в момент обнаружения несоответствия, другие будут требовать погашения разницы между оценкой и стоимостью объекта в договоре ипотеки и пересматривать условия кредитования в одностороннем порядке, также возможны судебные процессы по поводу правомерности использования госсубсидий, и так далее», — пояснил Чернокульский.

Ранее сообщалось, что россияне стали реже покупать жилье — число сделок с недвижимостью снизилось на 35 процентов. Причем сильнее всего просели продажи объектов на первичном рынке, отметили эксперты.

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