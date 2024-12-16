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12:15, 16 декабря 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Сочи опасности

МЧС Краснодарского края объявило штормовое предупреждение в Сочи
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за снега и риска схода лавин. Об угрожающей городу опасности сообщили в главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю.

Спасатели предупредили, что до конца дня понедельника, 16 декабря, в предгорьях и низких горах Сочи прогнозируется налипание мокрого снега на проводах и деревьях. В связи с этим жителей и гостей курорта призвали соблюдать осторожность на улице и следить за целостностью линий электропередачи.

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Кроме того, уточнили в ведомстве, с 16 по 19 декабря в горах Краснодарского края (исключая Сочи) и Адыгеи будет лавиноопасно. Риск схода снега ожидается на высоте от 1,5 тысячи метров.

Ранее аналитики раскрыли стоимость перелетов в популярные города России на Новый год. Средняя цена билета в Сочи в период с 29 декабря по 10 января достигла 12,5 тысячи рублей.

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