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07:38, 15 декабря 2024Путешествия

Раскрыта стоимость перелета в популярные российские города на Новый год

РИА Новости: цена авиабилета в Сочи на Новый год выросла на 24 процента
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Аналитики сервисов «Купибилет» и OneTwoTrip выяснили, что цены на авиабилеты из Москвы в востребованные российские города в новогодние праздники варьируются. В некоторых направлениях, таких как Минеральные Воды, даже наблюдается снижение цен, пишет РИА Новости.

По данным сервиса, средняя цена авиабилета в Сочи в период с 29 декабря по 10 января выросла на 24 процента по сравнению с прошлым годом, увеличившись с 10,1 тысячи до 12,5 тысячи рублей за один билет в одну сторону.

Также наблюдается рост цен на рейсы в другие города: в Казань билеты подорожали на 19 процентов, в Калининград – на 17 процентов, а в Уфу – на 16 процентов. Перелет в Екатеринбург стал дороже на 10 процентов, в Санкт-Петербург – на 8 процентов, в Самару – на 6 процентов, в Махачкалу – на 4 процентов. В то же время, поездка в Минеральные Воды стала дешевле на 10 процентов, и в среднем на новогодние праздники билет туда стоит 10,7 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что российские туристы намерены провести Новый год на пляжах Египта и Таиланда. Уточняется, что именно эти два направления наиболее востребованы у путешественников.

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