Россиянам назвали стоп-фразы на первом свидании

Психолог Любина призвала не обсуждать заработок на первом свидании

На первом свидании не стоит обсуждать бывших партнеров, заработок и религиозные воззрения. Об этом «Ленте.ру» рассказала психолог сервиса для поиска отношений Teamo Татьяна Любина.

Она объяснила россиянам, что на первой встрече не нужно вспоминать о бывших партнерах и восхвалять или оскорблять их. Это помешает флирту, а впоследствии может обидеть собеседника. Также Любина призвала не жаловаться на собственных детей, поскольку не всем тема родительства может быть близка.

В список стоп-вопросов психолога вошли «Сколько ты зарабатываешь?», «Сколько у тебя было партнеров?» и «Веришь ли ты в Бога?» Эти фразы она назвала бестактными. По словам Любиной, на первом свидании также не нужно акцентировать внимание на внешних изъянах потенциального партнера и давать ему непрошеные советы. «Если возникло ощущение, что собеседник неприятен чисто внешне, не стоит идти с ним на второе свидание, но и заявлять ему в лицо о недостатках вы не имеете права», — заявила она.

Также Любина не рекомендует на первом свидании наседать на партнера, заявлять ему о желании завести семью или рассказывать о жизненных проблемах, например долгах и депрессии. Нового человека подобное может отпугнуть. По той же причине не стоит на первой встрече просить человека о помощи. «Это свидание, на котором вы ничем друг другу не обязаны, и оно может закончиться в любую секунду, если что-то пойдет не так», — добавила психолог.

Кроме того, Любина напомнила о базовой грамотности. К стоп-словам она отнесла «ихний» и «звонит» с неправильным ударением на первом слоге. По мнению психолога, речь с ошибками может насторожить потенциального избранника или избранницу.

Ранее россиянам назвали способ быстро найти пару онлайн. Для этого нужно четко определять собственные цели и желания: составить детальное представление о качествах будущего избранника, а также перечень недостатков, с которыми можно легко смириться.