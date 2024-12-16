Россиянам назвали защищающий от рака новогодний салат

Врач Продеус заявил, что салат индигирка снижает риски рака прямой кишки

Врач-кардиолог Герман Гандельман, иммунолог Андрей Продеус и офтальмолог Михаил Коновалов назвали в эфире программы «Жить здорово!» полезный новогодний салат. Выпуск с описанием этого праздничного блюда доступен на сайте телеканала.

Врачи уточнили, что речь идет о якутском салате «Индигирка», состоящего из рыбы муксун, репчатого лука и подсолнечного масла. По словам Гандельмана, в муксуне содержится много белка, который необходим для иммунитета, работы пищеварительной системы и роста мышц. Специалист подчеркнул, что без этого элемента жизнь была бы невозможна.

Продеус добавил, что в другом компоненте салата — репчатом луке — содержится вещество алицин. «Алицин снижает риск рака молочной железы, ровно так же, как и риск рака прямой кишки», — рассказал иммунолог о защитных свойствах салата.

Наконец, Коновалов напомнил, что в растительном масле содержится витамин Е. По его словам, его необходимо включать в рацион, чтобы сохранить прозрачность хрусталика и не потерять зрение.

Ранее академик Оксана Свитич предупредила россиян об опасности, которая подстерегает их в новогодние праздники. Она отметила, что на это время придется пик заболеваемости ОРВИ.