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11:06, 16 декабря 2024Путешествия

Россиянам стали чаще отказывать в выдаче шенгенских виз

Вице-президент АТОР: заявления на шенген россиян рассматривают «под микроскопом»
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова
СюжетВизы в Европу:

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российским туристами стали чаще отказывать в выдаче шенгенских виз. Об этом завил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян, его комментарий приводит Telegram-канал «Банкста».

Эксперт отметил, что подобная ситуация сложилась из-за ограничения на число рассматриваемых заявлений и тщательных проверок документов. По его словам, те европейские государства, которые готовы выдавать соотечественникам визы, испытывают «жесточайшее давление» со стороны Еврокомиссии (ЕК).

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«Разные цифры я слышал: от 100 заявлений в день до 50. Это ничтожно малые цифры для нас», — пояснил специалист. Мурадян подчеркнул, что документы россиян рассматривают «под микроскопом».

Между тем, как указал вице-президент АТОР, турпоток из России в Европу продолжает расти. К концу 2024 года он увеличится на 2-4 процента. Эксперт объяснил это снижением стоимости логистики и открытием новых рейсов европейскими авиакомпаниями.

Ранее сообщалось, что Совет Евросоюза окончательно утвердил присоединение Болгарии и Румынии к Шенгену. Страны станут полноправными членами шенгенской зоны с Нового года — через 18 лет после их вступления в сообщество.

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