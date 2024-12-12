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13:31, 12 декабря 2024Путешествия

Румыния и Болгария станут членами шенгенской зоны с Нового года

Совет ЕС окончательно утвердил присоединение Болгарии и Румынии к Шенгену
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Bjoern Wylezich / Shutterstock / Fotodom

Совет Евросоюза (ЕС) окончательно утвердил присоединение Болгарии и Румынии к Шенгену. Об этом говорится в заявлении европейского законодательного органа, передает ТАСС.

Отмечается, что страны станут полноправными членами шенгенской зоны с Нового года — через 18 лет после их вступления в сообщество.

В документе отмечается, что Совет ЕС отменит контроль на сухопутных границах этих двух государств с Шенгенским пространством с 1 января 2025 года.

В декабре 2023 года Европейский союз решил поэтапно интегрировать Болгарию и Румынию в Шенген. В апреле 2024-го страны начали выдавать шенгенские краткосрочные визы. Такие визы дают их обладателям право въезжать во все государства-члены Шенгена и пребывать в них до 90 дней в течение 180-дневного периода.

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