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11:46, 16 декабря 2024Экономика

Россияне раскрыли размер своих трат на новогодние подарки

Более половины россиян собираются потратить на подарки до 30 тысяч рублей
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Более половины россиян (55 процентов) собираются уложиться в сумму до 30 тысяч рублей при покупке новогодних подарков. Об этом говорится в совместном исследовании финансового маркетплейса «Банки.ру» и маркетплейса цветов и подарков Flowwow (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

При этом 26 процентов опрошенных намерены потратить на подарки до 10 тысяч рублей, а 29 процентов – от 10 до 30 тысяч рублей. Еще 13 процентов респондентов отводят на это сумму в размере от 30 до 50 тысяч рублей, а 16 процентов предполагают, что покупка подарков обойдется им дороже 50 тысяч.

Тратиться на близких в связи с праздниками планируют не все: 31 процент опрошенных заявили, что не будут дарить подарки. Еще 69 процентов на вопрос о планах порадовать близких дали положительный ответ.

О том, что их траты на праздники в этом году уменьшатся, заявили только 10 процентов респондентов. Еще 15 процентов считают, что расходы в этом году не изменятся, а 62 процента – что возрастут. При этом сразу 39 процентов опрошенных планируют прибегнуть к помощи кредитных карт для оплаты новогодних покупок, а 18 процентов – к рассрочке или BNPL-сервисам (оплате долями).

К необычным категориям подарков эксперты отнесли букеты из мандаринов, композиции из нобилиса (датской пихты с голубым отливом) с символом года, свечи, праздничные наборы и новогодние шарики. Средний чек на подарочные букеты, наборы, игрушки и елки варьируется от 1,5 до 4 тысяч рублей, следует из исследования.

Ранее стало известно, что работодатели в России стали отказываться от традиционных сладких новогодних подарков для детей сотрудников. По данным пресс-релиза, поступившего в редакцию «Ленты.ру», им теперь чаще предпочитают сертификаты на образовательные курсы, включая детские EdTech-продукты и онлайн-образование.

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