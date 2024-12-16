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20:34, 16 декабря 2024Путешествия

Российская стюардесса назвала лучшую страну для путешествий

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Aaron Sebastian / Unsplash

Работающая в Emirates стюардесса из России назвала лучшие и худшие страны для путешествий, в которых она побывала в 2024 году. Соответствующее видео она разместила на своей странице @sogdianashok в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Наивысшую отметку — 100/10 — она поставила Новой Зеландии, где добрые люди и сказочная природа. Следующим в ее личном рейтинге идет Маврикий с оценкой 10/10. В этой курортной стране бортпроводницу впечатлила природа, а также спокойный океан. Норвегию автор ролика оценила на 9/10 благодаря чистоте и красоте. К минусам страны она отнесла лишь климат.

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Далее стюардесса упомянула Вьетнам, который с отметкой 8/10 запомнился ей колоритом и дешевизной. «Единственное "но" — это дорожное движение», — пояснила она.

Марокко получил лишь 7/10 из-за отсутствия безопасности, а Сингапур — 5/10 из-за сильной влажности и очень высоких цен. Индия и вовсе заработала лишь один балл. «Простите, но для меня это грязь, трущобы и антисанитария», — заключила бортпроводница.

Ранее эта же стюардесса раскрыла свои секреты для комфортного перелета в качестве пассажира. Бортпроводница отметила, что изменила привычки в полете после того, как стала работать в авиации.

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