Российские бортпроводники привезли с Кубы сигары и нарвались на уголовное дело

Бортпроводники «России» привезли с Кубы сигары и нарвались на уголовное дело

Два бортпроводника авиакомпании «Россия» привезли с Кубы десятки сигар и нарвались на уголовное дело. Об этом сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».

По данным источника, двое сотрудников перевозчика провели трехдневный отпуск в Варадеро в начале декабря. Чтобы сэкономить на поездке, они воспользовались корпоративной скидкой на авиабилеты.

Коллеги вернулись в Москву, однако во время прохождения «зеленого» коридора в аэропорту Шереметьево их остановили таможенники. В багаже одного из пассажиров нашли 80 кубинских сигар фирм Habanos и H.Hupmann Habana стоимостью более 130 тысяч рублей. У второго мужчины оказалось еще 70 сигар H.Hupmann Habana, которые оценили в 180 тысяч рублей.

Отмечается, что сигары относятся к стратегически важным товарам, которые подлежат декларированию. Запрещенный груз у бортпроводников изъяли, в отношении них завели уголовное дело о контрабанде. Теперь им грозит до семи лет тюрьмы.

При этом, по данным источника, эти бортпроводники «России» не впервые нелегально привезли кубинские сигары. Проводится расследование.

Ранее в Шереметьево поймали россиянку, которая привезла из Китая украшения на 5 миллионов рублей. Женщина спрятала изделия в поясной сумке под курткой.