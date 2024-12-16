Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:00, 16 декабря 2024Путешествия

Российские бортпроводники привезли с Кубы сигары и нарвались на уголовное дело

Бортпроводники «России» привезли с Кубы сигары и нарвались на уголовное дело
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Два бортпроводника авиакомпании «Россия» привезли с Кубы десятки сигар и нарвались на уголовное дело. Об этом сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».

По данным источника, двое сотрудников перевозчика провели трехдневный отпуск в Варадеро в начале декабря. Чтобы сэкономить на поездке, они воспользовались корпоративной скидкой на авиабилеты.

Коллеги вернулись в Москву, однако во время прохождения «зеленого» коридора в аэропорту Шереметьево их остановили таможенники. В багаже одного из пассажиров нашли 80 кубинских сигар фирм Habanos и H.Hupmann Habana стоимостью более 130 тысяч рублей. У второго мужчины оказалось еще 70 сигар H.Hupmann Habana, которые оценили в 180 тысяч рублей.

Материалы по теме:
«Они не знали, что везут» Наркоторговцы в России вернулись к схеме из 1990-х. Как она может заменить закладки?
«Они не знали, что везут»Наркоторговцы в России вернулись к схеме из 1990-х. Как она может заменить закладки?
10 августа 2021
Виновных в контрабанде 360 кило кокаина при российском посольстве отправили в тюрьму. Какие вопросы остались без ответов?
Виновных в контрабанде 360 кило кокаина при российском посольстве отправили в тюрьму.Какие вопросы остались без ответов?
21 января 2022

Отмечается, что сигары относятся к стратегически важным товарам, которые подлежат декларированию. Запрещенный груз у бортпроводников изъяли, в отношении них завели уголовное дело о контрабанде. Теперь им грозит до семи лет тюрьмы.

При этом, по данным источника, эти бортпроводники «России» не впервые нелегально привезли кубинские сигары. Проводится расследование.

Ранее в Шереметьево поймали россиянку, которая привезла из Китая украшения на 5 миллионов рублей. Женщина спрятала изделия в поясной сумке под курткой.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Конфликт с НАТО, «Орешник» и новый род войск. О чем говорил Белоусов на коллегии Минобороны в присутствии Путина?

      Врач оценила влияние «голодных марафонов» на здоровье

      В Москве стали проводить больше высокотехнологичных операций

      В Москве откроют 12 корпусов многопрофильных больниц после реконструкции

      Какао-бобы подорожали до исторического максимума

      Новую фотосессию Тимати высмеяли в сети фразой «похож на кубинского зэка»

      Американцы собрали 100 тысяч долларов для убийцы главы крупной страховой компании

      На Западе назвали условие для начала переговоров по Украине

      Путин оценил атмосферу на Олимпиаде в Париже

      Стало известно об отказе экс-президента Абхазии участвовать в выборах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше