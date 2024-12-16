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10:21, 16 декабря 2024Силовые структуры

Российскую воспитательницу заподозрили в избиении трех мальчиков из детдома

В Красноярске воспитательницу детдома заподозрили в избиении трех мальчиков
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Красноярске следователи возбудили уголовное дело в отношении воспитательницы детского дома, подозреваемой в истязании трех воспитанников. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель управления Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.

Женщине вменяют статьи 117 («Истязание») и 156 («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ. В ближайшее время задержанную допросят по обстоятельствам совершенного преступления.

По версии следствия, в период с сентября 2023 года по декабрь 2024-го воспитательница, не желая заниматься обучением и уходом за детьми, жестоко обращалась с тремя мальчиками в возрасте от 5 до 7 лет. К ним женщина также применяла физическую силу.

Ранее суд заключил под стражу многодетную мать из Нижегородской области, которая обвиняется в систематических истязаниях собственных детей.

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