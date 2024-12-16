Самолет с россиянами на борту подал сигнал тревоги во время полета

Летевший в Тюмень самолет Utair подал сигнал тревоги из-за неуборки шасси

Самолет российской авиакомпании Utair с пассажирами на борту подал сигнал тревоги во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Игрима в Тюмень Ан-24 14 декабря. Пилоты доложили о неуборке шасси и приняли решение вернуться на аэродром вылета. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

Ранее у самолета российской авиакомпании с пассажирами на борту возникли проблемы с шасси после посадки. Инцидент случился с прилетевшим из Санкт-Петербурга в Екатеринбург лайнером 11 декабря.

