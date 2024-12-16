Сбившую насмерть ребенка на тротуаре россиянку арестовали

В Москве суд арестовал женщину, сбившую насмерть ребенка на тротуаре

Щербинский районный суд арестовал женщину-водителя, которая не справилась с управлением в Новой Москве и сбила насмерть ребенка на тротуаре. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Фигурантка будет находиться в СИЗО до 14 февраля. Расследование дела находится на контроле столичной прокуратуры.

По данным Telegram-канала SHOT, россиянка пережила потерю отца, который тяжело болел. Именно из-за этого она села пьяной за руль. В день трагедии она купила в магазине бутылку ликера и ехала в другой магазин за сигаретами. Гособвинитель заявил, что женщина ведет аморальный образ жизни и может скрыться от следствия, поэтому ее отправили под арест.

Все произошло 14 декабря. Женщина, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, не справилась с управлением, выехала на тротуар и сбила мальчика 2015 года рождения с няней. Ребенок не выжил, а пострадавшая няня была доставлена в медицинское учреждение.