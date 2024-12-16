Сбившую насмерть ребенка на тротуаре россиянку попросили заключить под стражу

СК просит арестовать женщину, сбившую насмерть ребенка на тротуаре в Москве

Следователи просят заключить под стражу женщину-водителя, которая не справилась с управлением в Новой Москве и сбила насмерть ребенка на тротуаре. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета (СК) России.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека и совершенное в состоянии опьянения») УК РФ. Обвиняемая полностью признала свою вину.

Все произошло 14 декабря. По версии следствия, женщина, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, не справилась с управлением, выехала на тротуар и сбила мальчика 2015 года рождения с няней. Ребенок не выжил, а потерпевшая была доставлена в медицинское учреждение.

Ранее суд в Ангарске приговорил к одному году ограничения свободы 21-летнюю местную жительницу, которая наехала на электросамокате на десятилетнего ребенка.