Россиянку осудили за наезд на электросамокате на десятилетнего ребенка

Ангарчанка получила 1 год ограничения свободы за наезд на самокате на ребенка

Суд в Ангарске приговорил к одному году ограничения свободы 21-летнюю местную жительницу, которая наехала на электросамокате на десятилетнего ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Иркутской области.

По данным следствия, все произошло 14 октября 2023 года. Девушка, катаясь на электросамокате, сбила мальчика, который находился на тротуаре во дворе одного из домов в Ангарске на детском самокате. Ребенок получил тяжкий вред здоровью и был госпитализирован.

Девушку признали виновной по части 1 статьи 268 («Нарушение другим участником движения правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека») УК РФ. С нее также взыскали 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее в Москве суд назначил год ограничения свободы 56-летнему жителю Игорю Берину, сбившему на роликах пенсионерку.