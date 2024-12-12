Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:10, 12 декабря 2024Силовые структуры

Россиянку осудили за наезд на электросамокате на десятилетнего ребенка

Ангарчанка получила 1 год ограничения свободы за наезд на самокате на ребенка
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Суд в Ангарске приговорил к одному году ограничения свободы 21-летнюю местную жительницу, которая наехала на электросамокате на десятилетнего ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Иркутской области.

По данным следствия, все произошло 14 октября 2023 года. Девушка, катаясь на электросамокате, сбила мальчика, который находился на тротуаре во дворе одного из домов в Ангарске на детском самокате. Ребенок получил тяжкий вред здоровью и был госпитализирован.

Девушку признали виновной по части 1 статьи 268 («Нарушение другим участником движения правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека») УК РФ. С нее также взыскали 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее в Москве суд назначил год ограничения свободы 56-летнему жителю Игорю Берину, сбившему на роликах пенсионерку.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Европе захотели навсегда разорвать связи с Россией в одной ключевой отрасли. Что об этом известно?

      В Москве аферист выманил у школьницы интимные фото и угрожал похитить деньги ее родителей

      Иностранцы массово устремились отмечать Новый год в России

      Раскрыто неожиданное полезное свойство красного вина

      Нижняя палата Конгресса США не поддержала продление ленд-лиза для Украины

      В Минцифры высказались об отключении привязанных к почте Google аккаунтов от «Госуслуг»

      Солист группы «Моральный кодекс» вызвал интерес судебных приставов и налоговой

      Избежавший импичмента президент Южной Кореи заявил о борьбе до конца

      Под Москвой семь школьниц избили сверстницу до потери сознания и попали на видео

      Россияне погасили часть просрочки перед банками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше