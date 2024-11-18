Россиянин на роликах насмерть сбил пенсионерку и получил год ограничения свободы

В Москве суд назначил год ограничения свободы 56-летнему жителю Игорю Берину, сбившему на роликах пенсионерку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре столицы.
Установлено, что 22 мая мужчина ехал на роликах около входа в парк в районе Северное Тушино и зацепил поводок собаки, который был в руках 88-летней женщины. В результате потерпевшая упала и получила травмы головы. Мужчина с места скрылся.
Пенсионерка была госпитализирована в тяжелом состоянии, спасти ее не удалось. В суде Берин признал вину, а также извинился перед дочерями пенсионерки.
Ранее сообщалось, что в Москве росгвардейцы задержали таксиста, объявленного в федеральный розыск.