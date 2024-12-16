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12:42, 16 декабря 2024Мир

Сирийская оппозиция раскрыла отношение к России

Политик Кадри: новые власти Сирии выдерживают положительный тон, говоря о России
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Новые власти Сирии выдерживают положительный тон, говоря о России, и не стремятся к резкому разрыву отношений. Об этом заявил лидер московской платформы сирийской оппозиции, секретарь партии «Народная воля» Джамиль Кадри в ходе мероприятия международного дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Нужно обратить внимание, что (...) одно из первых заявлений об отношении к России было положительным. В общем тон неплохой и это нужно запомнить», — сказал политик.

Кадри также подчеркнул, что между Россией и Сирией существует историческая связь. По его словам, подобные контакты невозможно резко разорвать.

Ранее Джулани заявил, что во время правления бывшего сирийского президента Башара Асада уровень грабежа в стране правительством был огромным. По его словам, лидер Сирии предал не только родину и народ, но и «членов собственной семьи». Он указал на то, что бывший сирийский лидер «бросил их, не сказав ничего».

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