Оппозиция раскрыла уровень грабежа при Асаде в Сирии

Представитель оппозиции Кадри: уровень грабежа в Сирии при Асаде был огромным

Во время правления бывшего сирийского президента Башара Асада уровень грабежа в стране правительством был огромным. Об этом заявил лидер московской платформы сирийской оппозиции, секретарь партии «Народная воля» Джамиль Кадри в ходе мероприятия на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Уровень грабежа в стране был очень большим. Сейчас, после падения режима Асада, открываются секреты, в частности, как обворовывался Центральный банк Сирии. А кто воровал? Сами правители Сирии и воровали», — отметил политик.

По словам Кадри, Асад предал не только родину и народ, но и «членов собственной семьи». Он указал на то, что бывший сирийский лидер «бросил их, не сказав ничего».

Ранее издание Financial Times (FT) со ссылкой на конфиденциальные документы сообщило, что Центральный банк Сирии в 2018-2019 годах, когда Асад был у власти, отправил в Москву несколько самолетов с миллионами долларов наличными.