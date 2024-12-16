Стало известно о пропавшем в зоне СВО российском экс-чиновнике

«Горная Бурятия»: в зоне СВО пропал бывший глава Тарбагатайского района Смолин

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) пропал бывший глава Тарбагатайского района Бурятии Владимир Смолин. О пропавшем экс-чиновнике сообщает Telegram-канал «Горная Бурятия».

Издание не приводит деталей случившегося и не уточняет, на каком именно участке СВО пропал Смолин.

Известно, что бывший глава бурятского района подписал контракт для участия в спецоперации в августе 2024 года. Это случилось вскоре после того, как на Смолина завели уголовное дело о превышении должностных полномочий. В военном билете «Смолина» значилось звание рядовой, а решение уйти на СВО он объяснял фразой «Бурятию люблю».

14 декабря сообщалось, что в зоне СВО пропал без вести фигурант дела об аферах при строительстве секретных бункеров для министерства обороны бизнесмен Александр Андреев.