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12:06, 16 декабря 2024Россия

Стало известно о пропавшем в зоне СВО российском экс-чиновнике

«Горная Бурятия»: в зоне СВО пропал бывший глава Тарбагатайского района Смолин
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) пропал бывший глава Тарбагатайского района Бурятии Владимир Смолин. О пропавшем экс-чиновнике сообщает Telegram-канал «Горная Бурятия».

Издание не приводит деталей случившегося и не уточняет, на каком именно участке СВО пропал Смолин.

Известно, что бывший глава бурятского района подписал контракт для участия в спецоперации в августе 2024 года. Это случилось вскоре после того, как на Смолина завели уголовное дело о превышении должностных полномочий. В военном билете «Смолина» значилось звание рядовой, а решение уйти на СВО он объяснял фразой «Бурятию люблю».

14 декабря сообщалось, что в зоне СВО пропал без вести фигурант дела об аферах при строительстве секретных бункеров для министерства обороны бизнесмен Александр Андреев.

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