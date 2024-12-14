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11:10, 14 декабря 2024Силовые структуры

Стало известно о пропавшем в зоне СВО фигуранте дела об аферах с секретными бункерами

«Ъ»: на СВО пропал фигурант дела об аферах при строительстве бункеров Андреев
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В зоне специальной военной операции (СВО) пропал без вести фигурант дела об аферах при строительстве секретных бункеров для министерства обороны бизнесмен Александр Андреев. Об этом стало известно из публикации газеты «Коммерсантъ» («Ъ»).

По информации издания, Андреев заключил контракт на прохождение военной службы в период, когда суд вернул дело на доработку в военную прокуратуру для исправления ошибок. Сообщается, что штурмовая группа, в которой служил фигурант дела, понесла серьезные потери, а сам Андреев пропал. Других подробностей о пропаже бизнесмена издание не приводит.

Ранее, 13 декабря, сообщалось, что 2-й Западный окружной военный суд вынес приговор бывшему замгендиректора компании «Атлас» Дмитрию Пипко и экс-главе фирмы «М-Строй» Андрею Епифанцеву по делу о бункерах: Пипко получил семь лет лишения свободы, Епифанцев — три года.

Суд установил, что они завышали объем и цены на материалы и оборудование при строительстве объектов. В ходе следствия Пипко и Епифанцев уничтожали улики и вывезли со своих компаний все серверы, а Пипко еще и уничтожил в микроволновой печи три мобильных телефона.

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