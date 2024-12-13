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13:27, 13 декабря 2024Силовые структуры

Фигурантам дела об афере при постройке секретных бункеров для Минобороны России дали сроки

Суд вынес приговор фигурантам дела о хищениях при постройке бункеров для МО РФ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор бывшему замгендиректора компании «Атлас» Дмитрию Пипко и экс-главе фирмы «М-Строй» Андрею Епифанцеву, которые проходили по уголовному делу о хищениях при реализации госконтракта по строительству секретных подземных бункеров для Минобороны России. Об этом сообщает ТАСС.

Подсудимые получили от трех до семи лет лишения свободы. Они были взяты под стражу в зале суда. Суд засчитал им в наказание время, проведенное под стражей и домашним арестом в период следствия и суда.

Пипко и Епифанцев признали вину частично и не в полном объеме возместили ущерб, причиненный Минобороны, который был заявлен в иске на сумму 1,8 миллиарда рублей. Суд оставил под арестом их имущество общей стоимостью 50 миллионов рублей.

Прокурор просил в ходе прений наказание в виде лишения свободы сроком 11 лет для Пипко и 6 лет для Епифанцева.

Суд установил, что они завышали объем и цены на материалы и оборудование при строительстве объектов. В ходе следствия Пипко и Епифанцев уничтожали улики и вывезли со своих компаний все серверы, а Пипко еще и уничтожил в микроволновой печи три мобильных телефона.

11 декабря сообщалось, что военные следователи завершили работу по уголовному делу в отношении технического директора ООО «СпецТехМет» Владимира Евстропьева.

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