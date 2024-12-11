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17:23, 11 декабря 2024Силовые структуры

Военные следователи завершили работу по делу о хищении 12 миллионов рублей по оборонзаказу

СК завершил расследование дела в отношении директора «СпецТехМет» Евстропьева
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Малинкин / Коммерсантъ

Военные следователи завершили работу по уголовному делу в отношении технического директора ООО «СпецТехМет» Владимира Евстропьева. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военных следственных органах Следственного комитета (СК) России.

Евстропьев обвиняется в преступлении по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере») УК РФ. По версии следствия, в 2019-2022 годах ООО «СпецТехМет», исполняя государственный оборонный заказ, выполняло работы по разработке и проведению испытаний опытного образца военного назначения. В это время Евстропьев составил подложные документы и изготовил образцы ненадлежащего качества. Ущерб составил более 12 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что фигурантка дела о хищении при покупке томографа для Минобороны получила условный срок.

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