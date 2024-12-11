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07:59, 11 декабря 2024Силовые структуры

Фигурантка дела о хищении при покупке томографа для Минобороны получила условный срок

Суд вынес приговор главе «Стройхимпроекта» по делу о поставках томографа в МО
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы условно гендиректора «Стройхимпроекта» Елену Ляхович за хищение денег при покупке томографа для лечебно-диагностического центра Минобороны. Об этом сообщает РИА Новости.

Женщина признана виновной по части 4 статьи 159 (Мошенничество) УК РФ. Суд оштрафовал ее на 360 тысяч рублей. Отмечается, что Ляхович еще в ноябре признала вину и заключила досудебное соглашение.

Бывший гендиректор Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны России Андрей Белко допустил нарушения при поставке, монтаже и пусконаладке томографа в рамках реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны на Комсомольском проспекте в Москве. Медицинское оборудование было поставлено по завышенным ценам — за 121 миллион рублей. Договор был заключен с «Стройхимпроектом»

Экс-глава ВСК находится под стражей. Ему вменяется часть 2 статьи 285.4 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.

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