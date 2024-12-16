Стало известно о протесте Украины против рождественского перемирия

МИД Венгрии: Украина опротестовала предложение рождественского перемирия

Глава МИД Украины Андрей Сибига в присутствии коллег из стран Евросоюза (ЕС) опротестовал предложение Будапешта о рождественском перемирии. Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, его цитирует РИА Новости.

«По поводу рождественского прекращения огня не только коллеги из стран ЕС, но и украинский коллега высказал отказ», — рассказал дипломат.

Ранее стало известно, что страны ЕС, за исключением Словакии, не поддержали и отклонили предложение Венгрии о рождественском прекращении огня на Украине.