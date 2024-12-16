В ЕС отклонили предложение Венгрии о рождественском прекращении огня на Украине

Сийярто: главы МИД ЕС отклонили предложение о рождественском прекращении огня

Главы МИД стран Европейского союза (ЕС) не поддержали и отклонили предложение Венгрии о рождественском прекращении огня на Украине. Об этом заявил глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто, сообщает РИА Новости.

«Никто сегодня не поддержал предложение о рождественском прекращении огня, которое могло бы спасти жизни. Никто не высказался "за". Только словацкий коллега поддержал сохранение на повестке дня дипломатического решения», — сказал дипломат.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин отметил, что отказ украинского лидера Владимира Зеленского от объявления рождественского перемирия и обмена пленными, предложенных премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, говорит о незаинтересованности Киева в мире.