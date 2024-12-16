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13:01, 16 декабря 2024Бывший СССР

Отказ Зеленского от предложения о рождественском перемирии оценили

Галузин: отказ от перемирия говорит о незаинтересованности Киева в мире
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Отказ Владимира Зеленского от объявления рождественского перемирия и обмена пленными, предложенных премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, говорит о незаинтересованности Киева в мире. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин, пишет ТАСС.

«Это подтверждение лишнее того, если кто-то на Западе этого не видит, что киевский режим не заинтересован в мире, а заинтересован в войне. Это режим войны. И мы будем противопоставлять этому режиму последовательную реализацию целей специальной военной операции», — подчеркнул он.

11 декабря Виктор Орбан сообщил, что Венгрия предложила Украине установить на Рождество прекращение огня и организовать обмен военнопленными с Россией, однако украинский лидер Владимир Зеленский отверг эту инициативу. По словам политика, Будапешт за время председательства в Совете Европейского союза сделал для урегулирования конфликта на Украине все, что мог.

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