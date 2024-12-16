Стюардесса из России сделала фото в униформе и взбудоражила иностранцев

Стюардесса российской авиакомпании Utair сделала фото в униформе и взбудоражила иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @beautifull_cabincrews в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Сотрудница перевозчика позирует на камеру в темно-синем пиджаке, юбке и белой рубашке. Свой образ бортпроводница дополнила туфлями на высоком каблуке, собранными в пучок волосами и ярким макияжем.

Подписчики аккаунта в комментариях под фото восхитились внешностью девушки. «Великолепная леди», «Прекрасный образ», «Красивая принцесса», «Милая», — написали они.

Ранее работающая в Emirates стюардесса из России раскрыла размеры зарплат в этой авиакомпании. Каждый сотрудник получает примерно 1,3 тысячи долларов (136 тысяч рублей) вне зависимости от полетов.