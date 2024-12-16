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09:15, 16 декабря 2024Путешествия

Стюардесса из России сделала фото в униформе и взбудоражила иностранцев

Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: @beautifull_cabincrews

Стюардесса российской авиакомпании Utair сделала фото в униформе и взбудоражила иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @beautifull_cabincrews в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Сотрудница перевозчика позирует на камеру в темно-синем пиджаке, юбке и белой рубашке. Свой образ бортпроводница дополнила туфлями на высоком каблуке, собранными в пучок волосами и ярким макияжем.

Подписчики аккаунта в комментариях под фото восхитились внешностью девушки. «Великолепная леди», «Прекрасный образ», «Красивая принцесса», «Милая», — написали они.

Ранее работающая в Emirates стюардесса из России раскрыла размеры зарплат в этой авиакомпании. Каждый сотрудник получает примерно 1,3 тысячи долларов (136 тысяч рублей) вне зависимости от полетов.

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