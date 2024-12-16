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08:36, 16 декабря 2024Силовые структуры

Связанных со смотрящим за тюрьмами Тулуна мужчин заключили под стражу

Суд в Тулуне заключил под стражу двух сторонников экстремистской организации
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Тулуне сотрудники силовых структур задержали двух мужчин за участие в деятельности экстремистской организации. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России по Иркутской области Светлана Павликова.

В отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 282.2 («Участие в деятельности экстремистской организации») УК РФ. Фигуранты заключены под стражу, по местам их жительства прошли обыски.

По версии следствия, в период с января 2022 года по настоящее время 30-летний и 35-летний мужчины, имея связи в криминальной сфере, принимали участие в деятельности запрещенной организации. В частности, они разъясняли криминальную идеологию экстремистской организации лицам, склонным в совершению преступлений, и пропагандировали среди них агрессию по отношению к представителям власти.

Как уточнили «Ленте.ру» в главке МВД России по Иркутской области, арестованные связаны с ранее задержанным 33-летним смотрящим за исправительными учреждениями Тулуна. Из мест жительства фигурантов изъяты тюремные «уклады», сотовые телефоны и другие предметы, указывающие на участие и организацию экстремистского движения.

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