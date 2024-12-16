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10:30, 16 декабря 2024Мир

Тайвань получил первую партию танков Abrams от США

Тайвань получил первую партию танков Abrams, заказанных у США
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Тайвань получил первую партию танков Abrams, заказанных у США. Техника уже поступила на тренировочную базу в районе города Синьчжу. Об этом сообщает Taiwan News.

Отмечается, что в страну на данный момент доставлены 38 из 108 танков M1A2T Abrams. Помимо танков, Тайвань также закупил 14 ремонтно-эвакуационных машин M88A2, 16 транспортеров M1070A1 и 16 прицепов M1000. Военные на полигоне рассказали, что четыре ремонтно-эвакуационных машины также прибыли в командование бронетанковой подготовки для поддержки последующих учебных операций.

Ранее американских военных специалистов заметили за тренировкой подразделения береговой охраны Тайваня у портового города Гаосюн на юго-западе острова. Военнослужащие США помогали подразделению специального назначения проводить учения с имитацией абордажной операции.

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